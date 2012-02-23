Блохин в сборной не рассчитывает на вратарей «Шахтера»
20:09, 23 февраля 2012Спорт
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В линии атаки остается пропуск
Главный тренер сборной Украины Олег Блохин рассчитывает в команде лишь на двух вратарей - Александра Шовковского и Андрея Диканя.
"Это объективный выбор. С вратарями вообще все ясно. После дисквалификации Рыбки мы только и можем, что рассчитывать на Шовковского и Диканя и следить за конкуренцией между Пятовим и Шустом в "Шахтере".
Что же касается линии атаки, то там у нас как был пропуск, так и остался", - говорит Блохин.
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