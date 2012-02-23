Результаты матчей Лиги чемпионов

06:46, 23 февраля 2012
Спорт
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Два мяча под занавес игры

Завершились очередные матчи 1/8 Лиги чемпионов

Марсель - Интер 1:0 (Айю 90+3)

Базель - Бавария 1:0 (Штокер 85)

Ответные матчи этих команд назначены на 13 марта

Напомним, что ранее сыграли

Наполи - Челси 3:1. Ответный матч - 14 марта

ЦСКА М - Реал Мадрид 1:1 (14 марта)

Зенит - Бенфика 3:2 (6 марта)

Милан - Арсенал 4:0 (6 марта)

Лион - АПОЭЛ 1:0 (7 марта)

Байер - Барселона 1:3 (7 марта)

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