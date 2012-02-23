Результаты матчей Лиги чемпионов

Два мяча под занавес игры

Завершились очередные матчи 1/8 Лиги чемпионов Марсель - Интер 1:0 (Айю 90+3) Базель - Бавария 1:0 (Штокер 85) Ответные матчи этих команд назначены на 13 марта Напомним, что ранее сыграли Наполи - Челси 3:1. Ответный матч - 14 марта ЦСКА М - Реал Мадрид 1:1 (14 марта) Зенит - Бенфика 3:2 (6 марта) Милан - Арсенал 4:0 (6 марта) Лион - АПОЭЛ 1:0 (7 марта) Байер - Барселона 1:3 (7 марта)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter