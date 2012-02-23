Результаты матчей Лиги чемпионов
06:46, 23 февраля 2012Спорт
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Два мяча под занавес игры
Завершились очередные матчи 1/8 Лиги чемпионов
Марсель - Интер 1:0 (Айю 90+3)
Базель - Бавария 1:0 (Штокер 85)
Ответные матчи этих команд назначены на 13 марта
Напомним, что ранее сыграли
Наполи - Челси 3:1. Ответный матч - 14 марта
ЦСКА М - Реал Мадрид 1:1 (14 марта)
Зенит - Бенфика 3:2 (6 марта)
Милан - Арсенал 4:0 (6 марта)
Лион - АПОЭЛ 1:0 (7 марта)
Байер - Барселона 1:3 (7 марта)
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