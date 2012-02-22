Определился первый участник 1/8 Лиги Европы
21:22, 22 февраля 2012Спорт
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Порту деклассирован
Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над португальским "Порту" и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.
Общий счет противостояния - 6:1 в пользу "горожан".
Сразу после жеребьевки плей-офф специалисты назвали эту пару центральным противостоянием 1/16 финала Лиги Европы. На деле "драконы", которые выиграли Лигу Европы в прошлом сезоне, одержали поражение по всем статьям. В следующем раунде "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Легия" (Варшава, Польша).
Лига Европы.
1/16 финала
Повторный матч (первая игра 2:1)
Манчестер Сити (Англия) - Порту (Португалия) - 4:0
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