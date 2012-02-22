Определился первый участник 1/8 Лиги Европы

Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над португальским "Порту" и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Общий счет противостояния - 6:1 в пользу "горожан".

Сразу после жеребьевки плей-офф специалисты назвали эту пару центральным противостоянием 1/16 финала Лиги Европы. На деле "драконы", которые выиграли Лигу Европы в прошлом сезоне, одержали поражение по всем статьям. В следующем раунде "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Легия" (Варшава, Польша).

Лига Европы.

1/16 финала

Повторный матч (первая игра 2:1)

Манчестер Сити (Англия) - Порту (Португалия) - 4:0

ТСН