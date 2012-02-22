Сборная Украины сыграет с Израилем в новой форме (фото)

Аdidas и Федерация футбола Украины представили экипировку для гостевых матчей сборной Украины по футболу. В 2012 году команда будет играть в синей форме с применением оригинального дизайна и передовых технологий. Впервые игроки сборной выйдут на поле в новой экипировке 29 февраля в товарищеском матче против сборной Израиля, сообщает пресс-служба Аdidas.

При разработке формы дизайнеры вдохновились украинской историей. Использование характерных культурных особенностей как в выездном, так и в домашнем вариантах экипировки еще раз подчеркивает значимость этого года для нашей страны.

Мотивы исторической национальной одежды украинцев нашли свое отображение в широкой полосе на груди игроков. В ее оформлении использовали желто-голубой орнамент, похожий на вышивку "крестиком", а также узоры в виде вышитых дубовых листьев.

В футболке также присутствуют официальные символы страны: герб Украины размещен в центре полосы и на воротниковой зоне, а цвета национального флага можно увидеть на окантовке шорт и логотипе Федерации футбола Украины. Кроме этого, на воротниковую зону футболки нанесен призыв-лозунг "Україно, вперед!"

Новая экипировка сборной Украины для гостевых матчей уже поступила в продажу.

Gazeta.ua