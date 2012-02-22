Украинские биатлонистки завоевали золото

Сборная Украины победила в эстафете у девушек на юниорском Чемпионате мира по биатлону в финском городе Контиолахти.

Второе и третье место заняли сборные Швеции и Австрии, опередившие Германию и Россию, у которых сегодня не заладилась стрельба, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

По информации сайта, «все три участницы нашей эстафеты выступили превосходно: хороший ход и уверенную стрельбу показали Юлия ЖУРАВОК и Анастасия МЕРКУШИНА. Но отдельно стоит сказать о Юлии БРИГИНЕЦ, которая на своем этапе не только быстро бежала, но и закрыла 10 из 10 мишеней, тем самым нарастив преимущество команды до одной минуты».

Украинки победили очень уверенно, с минутным перевесом над ближайшими соперниками. В целом, они допустили всего 4 промаха, став лучшими по этому показателю.

Напомним, что участницам соревнований всего по 17-18 лет.

В 2011 году сборная Украины была второй, после сборной России.