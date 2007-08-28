Защитник ”Севильи” находится в критическом состоянии (фото)

Антонио Пуэрта по-прежнему находится в критическом состоянии. В минувшую субботу во время матча с «Хетафе» - который «Севилья» выиграла со счетом 4:1 - у футболиста хозяев Антонио Пуэрты через полчаса после начала матча был сильнейший сердечный приступ.

Врачи привели потерявшего сознание футболиста в чувство, но в раздевалке произошел второй приступ. Сейчас 22-летний игрок сборной Испании подключен к системе жизнеобеспечения. По словам врачей, через 36 часов после приступа его состояние по-прежнему остается критическим, а единственный положительный момент заключается в том, что пациенту не стало хуже, сообщает "Сегодня" со ссылкой на ИА "Спортком".

Напомним, что в июне 2003 года от сердечного приступа прямо на поле скончался 28-летний игрок сборной Камеруна Марк-Вивьен Фо. В январе 2004-го по той же причине скончался во время матча 24-летний венгр Миклош Фехер, выступавший за португальскую "Бенфику".