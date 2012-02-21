ЦСКА выцарапал ничью в матче против Реала

На последних секундах

Завершился первый матч сегодняшнего игрового дня 1/8 Лиги чемпионов. Московский ЦСКА на последних секундах выцарапал ничью с мадридским «Реалом» 1:1. Голы забивали: Криштиану Роналду (28) и Понтус Вернблом (93). Следует отметить, что букмекеры перед матчем называли «галактикос» беспрекословными фаворитами. Поединок в «Лужниках» прошел при полных трибунах. Главному тренеру мадридского футбольного клуба Жозе Моуриньо перед матчем подарили валенки. Впереди еще один матч - Наполи - Челси.

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