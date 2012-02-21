Блохин продолжит тренировать сборную и после Евро-2012

18:33, 21 февраля 2012
Спорт
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Проголосовал исполком ФФУ

Григорий Суркис
Олег Блохин останется тренером сборной Украины и после финальной части Евро-2012.

О том, что Олег Владимирович будет работать с командой в отборе на ЧМ-2014 сообщил президент ФФУ Григорий Суркис, передает "Чемпион".

За такое решение проголосовали все 25 присутствующих на заседании ФФУ членов Исполкома.

По словам Суркиса, Блохин согласился на продолжение контракта в случае, если к нему будет доверие чиновников. О дате, когда будет официально объявлено о подписании соглашения, Суркис пока не сообщил.

Добавим, что сам Блохин оставил заседание Исполкома задолго до его окончания.

 

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