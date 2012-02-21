Блохин продолжит тренировать сборную и после Евро-2012
18:33, 21 февраля 2012Спорт
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Проголосовал исполком ФФУ
|Григорий Суркис
О том, что Олег Владимирович будет работать с командой в отборе на ЧМ-2014 сообщил президент ФФУ Григорий Суркис, передает "Чемпион".
За такое решение проголосовали все 25 присутствующих на заседании ФФУ членов Исполкома.
По словам Суркиса, Блохин согласился на продолжение контракта в случае, если к нему будет доверие чиновников. О дате, когда будет официально объявлено о подписании соглашения, Суркис пока не сообщил.
Добавим, что сам Блохин оставил заседание Исполкома задолго до его окончания.
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