Блохин продолжит тренировать сборную и после Евро-2012

Олег Блохин останется тренером сборной Украины и после финальной части Евро-2012.

О том, что Олег Владимирович будет работать с командой в отборе на ЧМ-2014 сообщил президент ФФУ Григорий Суркис, передает "Чемпион".

За такое решение проголосовали все 25 присутствующих на заседании ФФУ членов Исполкома.

По словам Суркиса, Блохин согласился на продолжение контракта в случае, если к нему будет доверие чиновников. О дате, когда будет официально объявлено о подписании соглашения, Суркис пока не сообщил.

Добавим, что сам Блохин оставил заседание Исполкома задолго до его окончания.