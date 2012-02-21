Чисора опубликовал официальное извинение за драку (текст)

Британский боксер Дерек Чисора извинился за драку с боксером Дэвидом Хэем на пресс-конференции в Мюнхене, сообщает сайт boxing.com.

"После широкого освещения в СМИ моего участия в бою за титул чемпиона мира по версии WBC против Виталия Кличко в Мюнхене, я чувствую, что должен искренне извиниться за мое участие в достойных сожаления поступках и до, и после того, что должно было стать величайшим вечером в моей карьере. Хотя мое поведение было непростительно, - пишет он, - за кулисами произошло много вещей, из-за которых в результате мои переживания вырвались. Но это, конечно, не может служить оправданием. Не могу сейчас вдаваться в конкретные детали, когда совершенно справедливо Британский совет по боксу будет расследовать этот вопрос, а также ссору с Дэвидом Хэем, где меня ударили бутылкой. Суть в том, я унизил мою семью, мою команду и, что хуже всего, мой любимый спорт. Я признаю, что мои действия были совершенно непрофессиональны, с провокацией или без. Теперь, с холодной головой и после всего, что уже случилось, мои действия предстают достойными сожаления, и я сам поражен при их освещении в средствах массовой информации. Я признаю, что как профессиональный боксер обязан вести себя должным образом в любое время, особенно потому, что бокс - это спорт, который подразумевает контроль над агрессией. Я унизил многих людей, включая себя, о чем искренне сожалею. В Мюнхене я полностью сотрудничал с немецкими властями, в отличие от сбежавшего Дэвида Хэя, и, как результат, я был освобожден без предъявления обвинений. "Я не буду пока делать никаких дальнейших комментариев и буду ждать официального разбирательства".

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Как сообщалось, Хэй и Чисора подрались в Мюнхене, после того как Чисора проиграл бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC украинцу Виталию Кличко. Вскоре после этого Чисора был задержан германской полицией, которая допрашивала его несколько часов. Он был отпущен на свободу без предъявления каких-либо обвинений.

Дереку Чисоре и Дэвиду Хэю грозит пожизненная дисквалификация за драку.