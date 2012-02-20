«Динамо» подписало контракт с 19-летним латвийцем

Игроком киевского "Динамо" стал 19-летний защитник Виталийс Ягодинскис из латвийского клуба "Юрмала-ВВ", сообщает ТСН. Срок соглашения рассчитан на четыре года, с возможностью продления еще на один. Ягодинскис приехал в "Динамо" на просмотр в январе 2012 года. В составе молодежной команды он принял участие в Мемориале Макарова, вместе с которой вышел в полуфинал турнира. Ягодинскис является капитаном молодежной сборной Латвии. Сыграл во всех матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2013 года (U-21).

*** Виталийс Ягодинскис. Родился 28 февраля 1992 года в Латвии. Имеет значительные антропометрические данные - рост 194 см, вес 79 кг. В высшей лиге чемпионата Латвии дебютировал 1 августа 2009 года, проведя первый и последний матч в составе "Даугавы". Вскоре Виталийс перешел в "Юрмалу-ВВ", где стал основным игроком. В чемпионате Латвии Виталийс провел за "Юрмала-ВВ" 51 матч, а в сезоне 2011 года (8-е место в латвийской высшей лиге) сыграл в 26-ти из 32 матчей чемпионата.