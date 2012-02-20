Чисоре и Хэю грозит пожизненная дисквалификация за драку

Британским боксерам Дереку Чисоре и Дэвиду Хэю грозит пожизненная дисквалификация за драку на пресс-конференции в Мюнхене, сказал генеральный секретарь британского Совета по контролю за боксом Роберт Смит.

В интервью Би-би-си Смит заявил что его организация может их "оштрафовать, временно дисквалифицировать, либо вовсе отобрать у них лицензию (на право быть боксером)".

Хэй и Чисора подрались в Мюнхене, после того как Чисора проиграл бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC украинцу Виталию Кличко.

Вскоре после этого Чисора был задержан германской полицией, которая допрашивала его несколько часов. Он был отпущен на свободу без предъявления каких-либо обвинений.

Впрочем, полиция все еще разыскивает Дэвида Хэя, который успел покинуть Германию.

Во время словесной перепалки и кулачного боя между Хэем и Чисорой последний угрожал застрелить соперника. Чисора также обвинил Хэя в том, что тот пытался порезать его разбитой бутылкой. "Если Дэвид не захочет со мной сражаться, я его просто сожгу", - добавил при этом Чисора.

Британский совет по контролю за боксом уже начал расследования поведения Чисоры "до, во время и после" поединка с Кличко.

Перед поединком в Мюнхене Чисора ударил Виталия Кличко во время взвешивания, за что был оштрафован на 50 тыс. долларов.

Непосредственно перед боем возник конфликт вокруг бинтов Чисоры: лагерь Кличко утверждал, что они были завязаны неправильно, и вынудил британца наложить их заново. В результате начало поединка было задержано на 20 минут.

А уже на ринге, когда перед зрителями появились как боксеры, так и группы их поддержки, Чисора плюнул водой в лицо брату Виталия Кличко Владимиру. После финального гонга Чисора направился в украинский угол, и между двумя боксерами произошла перепалка.

Дэвид Хэй в прошлом году заявил, что уходит из бокса, и, соответственно, совет не может его никак наказать. Однако, если он решит вернуться на ринг, то совет может не выдать ему новой лицензии, и таким образом дисквалифицировать его на всю жизнь.