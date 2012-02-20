Братья Кличко больше не хотят драться с британскими "хамами и слабаками"

После боя с британским тяжеловесом Дереком Чисорой братья Кличко будут искать себе соперников где угодно, но не в Великобритании.

Об этом на своей страничке в Twitter написал чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко. "В отличие от других соперников, от Чисоры исходила реальная опасность, и он не проиграл бой еще до выхода на ринг. Он создал конкуренцию", - цитирует Кличко. Но, по словам старшего из братьев Кличко, теперь они с братом будут искать боксеров из других стран для дальнейших боев, так как британцы - "хамы и слишком слабы для них".

Кличко также не обошел и конфликт двух британцев на пресс-конференции после боя. "Интересным стало то, что после боя Кличко-Чисора на пресс-конференции Хэй подрался с Чисорой из-за отказа сотрудничества братьев (Кличко) с британцами", - написал Виталий в Twitter.

ТСН