Полиция задержала британского боксера-драчуна Чисору

Полиция Мюнхена задержала британского боксера Дерека Чисору, который устроил потасовку со своим соотечественником Дэвидом Хэем, сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

Чисора в минувшую субботу проиграл в Мюнхене украинцу Виталию Кличко, который защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Во время пресс-конференции после боя Чисора подрался с бывшим чемпионом мира по версии WBA Хэем.

Сотрудники полиции планировали взять показания у Чисоры и Хэя в гостиничных номерах, в которых боксеры остановились в Мюнхене, однако ни одного из них застать не удалось. Чисора и его тренер были задержаны в аэропорту и уже дали показания. Как сообщил представитель полиции Готфрид Шлихт, позже станет известно, предъявят ли британцу обвинения.

Что касается Хэя, то, по словам Шлихта, его местонахождение пока неизвестно, и сотрудники правопорядка разыскивают его.

По данным СМИ, потасовка между двумя британскими боксерами произошла из-за того, что Чисора начал издеваться над Хэем, напомнив соотечественнику о поражении в прошлогоднем бою с Владимиром Кличко. Кроме того, Чисора вызвал Хэя на поединок. В результате драки, которая длилась около пяти минут, менеджер Хэя Адам Бут получил рассечение лица.