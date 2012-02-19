Виталий Кличко травмировался в бою с Чисорой

Украинец Виталий Кличко получил травму плеча в поединке с британцем Дереком Чисорой в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в немецком Мюнхене на арене «Олимпиахалле» он выиграл у Чисоры по очкам единогласным решением судей – 118:110, 118:110, 119:111.

После боя Кличко признался, что получил повреждение в 4-м раунде. «Восемь раундов мне пришлось боксировать практически без левой руки, – сказал Виталий. – Я не мог нормально двигать левой рукой».

В воскресенье украинец пройдет обследование в одной из больниц Мюнхена.

По мнению тренера Кличко Фрица Здунека, это может быть рецидив его старой травмы, которую он получил в поединке с американцем Крисом Бердом 12 лет назад. Тогда из-за разрыва мышц поединок был остановлен, а Берду присудили победу.

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