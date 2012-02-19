Как братья Кличко ответили на пощечину и плевок от Чисоры

Поведение Дерека Чисоры было таким, что его поражение от Виталия Кличко было закономерным последствием несмотря на неплохой уровень, продемонстрированный англичанином.

Это дали понять братья Кличко сразу после поединка, пишет Чемпион.

"С точки зрения спорта Чисора показал хороший результат, но как человека я его не уважаю. Бой был тяжелым, я немного разочарован таким его ходом", - сказал Виталий.

"О пощечине я в бою не думал - на ринге я спокойно и без эмоций делаю свою работу. Парень был очень мотивирован, мне пришлось быть очень внимательным", - признал он.

"Чисора хочет очень многого - честно говоря, мне стыдно за таких боксеров, такое поведение недопустимо. Это ни в какие ворота не лезет. Разве могли себе такое позволить великие Шмелинг, Марчиано и другие?", - удивлялся Владимир.

В свою очередь сам Чисора свое поведение обсуждать не захотел.

"Можете меня освистывать, но вы пришли сюда, чтобы смотреть бокс, который мы все любим. Я буду настойчиво работать, чтобы получить реванш", - пообещал он.

"Мне безразлично, с кем из братьев я буду драться. А сегодня - сегодня меня победил опыт Виталия", - резюмировал Дерек.

Напомним, что перед боем Чисора дал пощечину Виталию Кличко и плюнул во Владимира Кличко.