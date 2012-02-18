Соперник Кличко заплатит 50 тысяч долларов штрафа - за пощечину

Британского боксера Дерека ЧИСОРУ оштрафовали на 50 тыс. долл. за пощечину, которую он дал чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталию КЛИЧКО на церемонии взвешивания накануне их сегодняшнего боя в Мюнхене.

О взыскании штрафа сообщил президент WBC (Всемирного боксерского совета) Хосе СУЛЕЙМАН, сообщает Boxingscene.

«Это было просто мерзко. Тем самым он продемонстрировал полное неуважение к спорту, что просто недопустимо. Дешевый трюк. Поэтому решили наказать ЧИСОРУ штрафом, чтобы он задумался. Он оказался не джентльменом. Думаю, он рассчитывал заставить Виталия выйти из психологического равновесия, но, уверен, за свой поступок придется заплатить на ринге», - заявил Х.СУЛЕЙМАН.

Также он добавил, что половина суммы штрафа пойдет в благотворительный фонд, помогающий детям.

Как сообщал УНИАН, сегодня чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Виталий КЛИЧКО в Мюнхене (Германия) проведет защиту титула против британского боксера Дерека ЧИСОРЫ.

Вчера в Мюнхене состоялось официальное взвешивание боксёров, которая едва не завершилась дракой, поскольку британец дал своему сопернику пощёчину, но боксёров вовремя удалось растащить.