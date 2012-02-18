Греческий футбол приостановлен в знак протеста

Руководство Суперлиги, которая проводит чемпионат Греции по футболу, приняло решение приостановить выступление участников турнира в знак протеста против намерений правительства провести закон, который предполагает вмешательство государства в дела клубов, сообщает Reuters.

Одна из статей нового закона позволит государственному комитету по спорту отстранять любой профессиональный спортивный клуб от участия в национальном чемпионате, если он имеет задолженности перед кредиторами или долги перед государством.

"Суперлига приняла решение в качестве предупреждения отменить матчи 23-го тура чемпионата Греции, которые должны были состояться 25 и 26 февраля", - цитирует заявление РИА Новости.

Принятие нового закона может быть расценено ФИФА как вмешательство государства в деятельность футбольной федерации, что запрещено регламентом международной организации.

ФИФА уже призвала Федерацию футбола Греции отстаивать права клубов на независимость.