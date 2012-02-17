Чисору оштрафовали на 50 тысяч за неспортивное поведение
23:49, 17 февраля 2012Спорт
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А в субботу еще бой
Британского боксера Дерека Чисору оштрафовали на 50 тысяч долларов за пощечину, которую он дал чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталию Кличко накануне их боя, который состоится 18 февраля в Мюнхене.
О штрафе сообщил сайту boxingscene.com президент WBC (Всемирного боксерского совета) Хосе Сулейман.
"Это неуважение к нашему виду спорта и совершенно неприемлемо", - заявил он.
Кличко со своей стороны пообещал проучить Чисору в субботу на ринге.
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