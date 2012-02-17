Чисору оштрафовали на 50 тысяч за неспортивное поведение

Британского боксера Дерека Чисору оштрафовали на 50 тысяч долларов за пощечину, которую он дал чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталию Кличко накануне их боя, который состоится 18 февраля в Мюнхене.

О штрафе сообщил сайту boxingscene.com президент WBC (Всемирного боксерского совета) Хосе Сулейман.

"Это неуважение к нашему виду спорта и совершенно неприемлемо", - заявил он.

Кличко со своей стороны пообещал проучить Чисору в субботу на ринге.