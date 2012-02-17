Результаты матчей Лиги Европы

Металлист - лучший

Завершились первые матчи 1/16 Лиги Европы



Локомотив М - Атлетик 2:1



Легия - Спортинг 2:2



Зальцбург - Металлист 0:4



Виктория Плзень - Шальке 04 1:1



Лацио - Атлетико 1:3



Аякс - Манчестер Юнайтед 0:2



АЗ - Андерлехт 1:0



Трабзонспор - ПСВ Эйндховен 1:2



Порту - Манчестер Сити 1:2



Удинезе - ПАОК 0:0



Стяуа - Твенте 0:1



Ганновер - Брюгге 2:1



Висла (Краков) - Стандард 1:1



Сток Сити - Валенсия 0:1



Напомним, что раньше сыграли



Рубин - Олимпиакос 0:1



Брага - Бешикташ 0:2



Ответные матчи назначены на 23 февраля (кроме МСити - Порту, который состоится 22-го)

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