Результаты матчей Лиги Европы
07:23, 17 февраля 2012Спорт
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Металлист - лучший
Завершились первые матчи 1/16 Лиги Европы
Локомотив М - Атлетик 2:1
Легия - Спортинг 2:2
Зальцбург - Металлист 0:4
Виктория Плзень - Шальке 04 1:1
Лацио - Атлетико 1:3
Аякс - Манчестер Юнайтед 0:2
АЗ - Андерлехт 1:0
Трабзонспор - ПСВ Эйндховен 1:2
Порту - Манчестер Сити 1:2
Удинезе - ПАОК 0:0
Стяуа - Твенте 0:1
Ганновер - Брюгге 2:1
Висла (Краков) - Стандард 1:1
Сток Сити - Валенсия 0:1
Напомним, что раньше сыграли
Рубин - Олимпиакос 0:1
Брага - Бешикташ 0:2
Ответные матчи назначены на 23 февраля (кроме МСити - Порту, который состоится 22-го)
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