Результаты матчей Лиги Европы

07:23, 17 февраля 2012
Спорт
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Металлист - лучший

Завершились первые матчи 1/16 Лиги Европы
 
Локомотив М - Атлетик 2:1
 
Легия - Спортинг 2:2
 
Зальцбург - Металлист 0:4
 
Виктория Плзень - Шальке 04 1:1
 
Лацио - Атлетико 1:3
 
Аякс - Манчестер Юнайтед 0:2
 
АЗ - Андерлехт 1:0

Трабзонспор - ПСВ Эйндховен 1:2
 
Порту - Манчестер Сити 1:2
 
Удинезе - ПАОК 0:0
 
Стяуа - Твенте 0:1
 
Ганновер - Брюгге 2:1
 
Висла (Краков) - Стандард 1:1
 
Сток Сити - Валенсия 0:1
 
Напомним, что раньше сыграли
 
Рубин - Олимпиакос 0:1
 
Брага - Бешикташ 0:2
 
Ответные матчи назначены на 23 февраля (кроме МСити - Порту, который состоится 22-го)

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