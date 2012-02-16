Металлист разгромил Зальцбург
В 1/16 финала Лиги Европы
Харьковский "Металлист" начал плей-офф Лиги Европы с блестящей победы над австрийским "Зальцбургом".
Единственный наш представитель в еврокубках почти решил вопрос выхода в следующий круг соревнований, разгромив "красных быков" на их поле со счетом 4:0.
Уже на 20-й секунде Тайсон открыл счет. Бразилец перехватил мяч на половине хозяев, выскочил один на один с вратарем, обыграл его и поразил ворота с острого угла.
А на 37-й и 42-й минутах дублем выстрелил Хонатан Кристальдо. В первом моменте ему ассистировал Фининьо, а во втором результативную передачу отдал Тайсон.
Во втором тайме у харьковчан было несколько прекрасных возможностей добить соперника, но забили лишь раз. Уже в компенсированное время Девич реализовал контратаку.
А вот австрийцы не создали опасности у ворот Горяинова.
Матч-в ответ пройдет 23 февраля в Харькове.
Отметим, что в 1/8 финала "Металлист" встретится с победителем поединка "Рубин" - "Олимпиакос" (0:1 после первого матча).