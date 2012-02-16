Металлист разгромил Зальцбург

Харьковский "Металлист" начал плей-офф Лиги Европы с блестящей победы над австрийским "Зальцбургом".

Единственный наш представитель в еврокубках почти решил вопрос выхода в следующий круг соревнований, разгромив "красных быков" на их поле со счетом 4:0.

Уже на 20-й секунде Тайсон открыл счет. Бразилец перехватил мяч на половине хозяев, выскочил один на один с вратарем, обыграл его и поразил ворота с острого угла.

А на 37-й и 42-й минутах дублем выстрелил Хонатан Кристальдо. В первом моменте ему ассистировал Фининьо, а во втором результативную передачу отдал Тайсон.

Во втором тайме у харьковчан было несколько прекрасных возможностей добить соперника, но забили лишь раз. Уже в компенсированное время Девич реализовал контратаку.

А вот австрийцы не создали опасности у ворот Горяинова.

Матч-в ответ пройдет 23 февраля в Харькове.

Отметим, что в 1/8 финала "Металлист" встретится с победителем поединка "Рубин" - "Олимпиакос" (0:1 после первого матча).

ТСН Проспорт