МВД: гостей Евро-2012 встретят адекватные, толерантные милиционеры

Заместитель министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК убежден, что участники и гости Евро-2012 увидят в Украине высококвалифицированную милицию европейского образца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Я убежден, что участники и гости чемпионата увидят в Украине высококвалифицированную, толерантную, адекватную милицию европейского образца, способную не только выполнять правоохранительные функции, но и готовую прийти на помощь людям в разных ситуациях», - сказал он.

По словам В.РАТУШНЯКА, в последнее время МВД Украины и его структурными подразделениями проведена достаточно масштабная работа по изучению позитивного опыта тех стран, где проходили подобные массовые спортивные мероприятия. Значительный акцент был сделан на профессиональную подготовку работников милиции.

В то же время В.РАТУШНЯК отметил, что на данный момент остаются отдельные вопросы, которые нуждаются в большем внимании и детальной проработке, – это рост агрессивности футбольных фанатов, факты неповиновения работникам полицейских подразделений в ходе пресечения противоправных действий. По словам В.РАТУШНЯКА, об этом свидетельствует трагедия, произошедшая в Египте 1 февраля, когда на футбольном стадионе во время массовой драки 77 человек погибли и около 250 пострадали.

«События, которые сейчас разворачиваются в мире, не позволяют нам пренебрегать потенциальными угрозами, в первую очередь, экстремистского и террористического характера, которые могут возникнуть во время турнира», - добавил В.РАТУШНЯК.

В свою очередь, первый заместитель начальника Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Сергей ПОГОТОВ заявил, что в МВД каждого работника милиции настраивают на осознание того, что люди должны видеть цивилизованную, толерантную милицию, всегда готовую прийти на помощь в случае необходимости.

«Если коротко – это тактичность, доброжелательность, культура, открытость к людям и представителям СМИ», - сказал С.ПОГОТОВ.

По его словам, на сегодняшний день фактически отсутствуют возможные риски во время проведения Евро-2012. «Что касается возможных рисков проведения чемпионата в Украине, то на сегодняшний день они фактически отсутствуют», - заверил он.