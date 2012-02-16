Сегодня Металлист сыграет первый матч 1/16 Лиги Европы
Маркевича устроит все, кроме поражения
Сегодня первый из украинских клубов проведет дебютный официальный матч в 2012 году: харьковский "Металлист" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет на выезде с австрийским "Зальцбургом".
К месту проведения встречи харьковчане прибыли вчера, и в этот же день главный тренер украинской команды Мирон Маркевич дал традиционную предматчевую пресс-конференцию, рассказав о том, каким ему видится будущий матч.
"Мы понимаем, что игра будет непростой. Соперника мы изучили хорошо. Мы знаем, что это хорошая команда, которая показывает хороший футбол, особенно в Лиге Европы. Мы ждем тяжелой, но в то же время интересной игры.
Какой результат матча станет для нас позитивным? Любой, кроме поражения. Но самое основное - показать хороший футбол", - цитирует Маркевича официальный сайт "Металлиста".
Напомним, матч "Зальцбург" - "Металлист" состоится сегодня, в 20:00. Трансляция на телеканале 2+2.
В других поединках 1/16 финала Лиги Европы сегодня встретятся:
Локомотив (Россия) - Атлетик (Испания)
Аякс (Голландия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Лацио (Италия) - Атлетико (Испания)
Порту (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)
Сток Сити (Англия) - Валенсия (Испания)
По материалам Gazeta.ua