Сегодня Металлист сыграет первый матч 1/16 Лиги Европы

Сегодня первый из украинских клубов проведет дебютный официальный матч в 2012 году: харьковский "Металлист" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет на выезде с австрийским "Зальцбургом".

К месту проведения встречи харьковчане прибыли вчера, и в этот же день главный тренер украинской команды Мирон Маркевич дал традиционную предматчевую пресс-конференцию, рассказав о том, каким ему видится будущий матч.

"Мы понимаем, что игра будет непростой. Соперника мы изучили хорошо. Мы знаем, что это хорошая команда, которая показывает хороший футбол, особенно в Лиге Европы. Мы ждем тяжелой, но в то же время интересной игры.

Какой результат матча станет для нас позитивным? Любой, кроме поражения. Но самое основное - показать хороший футбол", - цитирует Маркевича официальный сайт "Металлиста".

Напомним, матч "Зальцбург" - "Металлист" состоится сегодня, в 20:00. Трансляция на телеканале 2+2.

В других поединках 1/16 финала Лиги Европы сегодня встретятся:

Локомотив (Россия) - Атлетик (Испания)

Аякс (Голландия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Лацио (Италия) - Атлетико (Испания)

Порту (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)

Сток Сити (Англия) - Валенсия (Испания)

По материалам Gazeta.ua