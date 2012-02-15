Результаты матчей Лиги чемпионов

Милан победил за явным преимуществом

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА



Зенит - Бенфика 3:2



Милан - Арсенал 4:0



Ответные матчи этих команд назначены на 6 марта



Напомним, что вчера сыграли



Лион - АПОЭЛ 1:0



Байер - Барселона 1:3



Следующие игры:



21 февраля. ЦСКА М - Реал Мадрид, Наполи - Челси



22 февраля. Марсель - Интер, Базель - Бавария



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Завтра игровой день Лиги Европы. В 1/16 играют



Локомотив М - Атлетик



Легия - Спортинг



Зальцбург - Металлист



Виктория Плзень - Шальке 04



Лацио - Атлетико



Аякс - Манчестер Юнайтед



АЗ - Андерлехт



Трабзонспор - ПСВ Эйндховен



Порту - Манчестер Сити



Удинезе - ПАОК



Стяуа - Твенте



Ганновер - Брюгге



Висла (Краков) - Стандард



Сток Сити - Валенсия



Вчера сыграли:



Рубин - Олимпиакос 0:1



Брага - Бешикташ 0:2

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