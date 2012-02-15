Результаты матчей Лиги чемпионов

23:37, 15 февраля 2012
Спорт
2015

Милан победил за явным преимуществом

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
 
Зенит - Бенфика 3:2

Милан - Арсенал 4:0

Ответные матчи этих команд назначены на 6 марта

Напомним, что вчера сыграли

Лион - АПОЭЛ 1:0
 
Байер - Барселона 1:3

Следующие игры:
 
21 февраля. ЦСКА М - Реал Мадрид, Наполи - Челси
 
22 февраля. Марсель - Интер, Базель - Бавария
 
***
 
Завтра игровой день Лиги Европы. В 1/16 играют
 
Локомотив М - Атлетик
 
Легия - Спортинг 
 
Зальцбург - Металлист 
 
Виктория Плзень - Шальке 04 
 
Лацио - Атлетико
 
Аякс - Манчестер Юнайтед
 
АЗ - Андерлехт
 
Трабзонспор - ПСВ Эйндховен
 
Порту - Манчестер Сити
 
Удинезе - ПАОК
 
Стяуа - Твенте
 
Ганновер - Брюгге
 
Висла (Краков) - Стандард
 
Сток Сити - Валенсия

Вчера сыграли:

Рубин - Олимпиакос 0:1
 
Брага - Бешикташ 0:2

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter