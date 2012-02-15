Результаты матчей Лиги чемпионов
Милан победил за явным преимуществом
Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Зенит - Бенфика 3:2
Милан - Арсенал 4:0
Ответные матчи этих команд назначены на 6 марта
Напомним, что вчера сыграли
Лион - АПОЭЛ 1:0
Байер - Барселона 1:3
Следующие игры:
21 февраля. ЦСКА М - Реал Мадрид, Наполи - Челси
22 февраля. Марсель - Интер, Базель - Бавария
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Завтра игровой день Лиги Европы. В 1/16 играют
Локомотив М - Атлетик
Легия - Спортинг
Зальцбург - Металлист
Виктория Плзень - Шальке 04
Лацио - Атлетико
Аякс - Манчестер Юнайтед
АЗ - Андерлехт
Трабзонспор - ПСВ Эйндховен
Порту - Манчестер Сити
Удинезе - ПАОК
Стяуа - Твенте
Ганновер - Брюгге
Висла (Краков) - Стандард
Сток Сити - Валенсия
Вчера сыграли:
Рубин - Олимпиакос 0:1
Брага - Бешикташ 0:2