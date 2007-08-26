Английская Премьер-лига: рывок чемпиона

Завершились последние два матча 4-го тура английской Премьер-лиги.

Миддлсбро - Ньюкасл 2:2

МЮ - Тоттенхэм 1:0

Гол Нани во второй половине матча принёс прошлогоднему чемпиону первый выигрыш с начала первенства и "рывок" с 19-го места на 10-е.

Лидируют Челси и Манчестер Сити (10 и 9 очков), а вся остальная таблица уложилась в четыре плотные группы: 7-очковую (Уиган, Ливерпуль, Эвертон, Арсенал), 5-очковую (Ньюкасл, Портсмут, Блекберн, МЮ), 4-очковую (Астон Вилла, Бирмингем, Миддлсбро, Вест Хэм, Ридинг, Сандерленд) и 3-очковую (Тоттенхэм, Болтон, Фуллхэм). Сам себе группа - Дерби с одним очком и 20-м местом.