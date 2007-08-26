Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сыграны три последних матча 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Черноморец - Ворскла 1:0 (Гришко 63)

Арсенал - Металлист 1:1 (Мизин 90+3 - Слюсар 20)

Днепр - Закарпатья 0:0.

Днепр после нулевой ничьей утратил единоличное лидерство - у него и Шахтёра по 19 очков (у Шахтера лучше разница голов), Металлург (З) - с 13-ю очками стоит на третьем, Динамо с 12-ю на четвертом. Металлист и Черноморец - по 11, Таврия - 10, Харьков и Металлург (Д) - по 9, Арсенал и Закарпатье - по 8, Зоря и Ворскла - по 7. Замыкают таблицу Карпаты (5 очков), Кривбасс (4) и Нефтяник (1 очко).