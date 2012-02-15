Месси повторил достижение Шевченко

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забив в ворота "Байера" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, установил два рекорда турнира, сообщает Infostrada.

Аргентинец стал лучшим бомбардиром в еврокубках среди южноамериканцев. Теперь на его счету 45 голов (44 в Лиге чемпионов и 1 – в Суперкубке Европы).

Кроме того, он сравнялся с Раулем и Андреем Шевченко по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов. На счету игроков по 19 мячей, что является лучшим результатом в истории.

Также Месси забивает уже на протяжении 7 гостевых матчей в Лиге чемпионов (включая финал Лиги чемпионов-2010/11 на "Уэмбли"), что является новым рекордом турнира.

Добавим, что за два последних розыгрыша Лиги чемпионов Месси не забивал только в двух гостевых матчах – с "Рубином" (1:1) и "Арсеналом" (1:2).

Напомним, каталонская команда на выезде в немецком Леверкузене обыграла местный "Байер" со счетом 3:1

Gazeta.ua