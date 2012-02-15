Виталий Кличко прекратил переговоры о поединке с Хэем

Украинский боксер-тяжеловес Виталий КЛИЧКО прекратил переговоры о поединке с британцем Дэвидом ХЭЕМ. Об этом заявил менеджер братьев КЛИЧКО Бернд БЕНТЕ, слова которого приводит Интернет-издание Boxingscene.

По словам Б.БЕНТЕ, последнее предложение Д.ХЭЮ было сделано две недели назад, и он ответил отказом. После этого переговоры не велись.

Менеджер В.КЛИЧКО сказал, что британский боксер потребовал от украинца огромные финансовые гарантии, на что В.КЛИЧКО не согласился.

Свой следующий поединок украинец, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), проведет 18 февраля. Виталий КЛИЧКО встретится на ринге с британцем Дереком ЧИСОРОЙ. По словам Б.БЕНТЕ, в случае победы над Д.ЧИСОРОЙ украинец начнет переговоры с возможными соперниками, но Д.ХЭЯ среди них не будет.

31-летний Д.ХЭЙ, в прошлом владевший чемпионскими титулами в весовой категории до 90,7 килограмма и в тяжелом весе, завершил карьеру в октябре 2011 года, напоминает Лента.ру. Британец говорил, что он может вернуться в спорт ради боя с Виталием КЛИЧКО, и СМИ писали, что этот поединок может состояться в мае 2012 года.