Результаты матчей европейских футбольных кубков
Послезавтра смотрим Металлист
Завершились сегодняшние матчи европейских кубков
В 1/8 Лиги чемпионов сыграли
Лион - АПОЭЛ 1:0
Байер - Барселона 1:3
Ответные матчи этих команд назначены на 7 марта
Завтра играют: Зенит - Бенфика, Милан - Арсенал
21 февраля: ЦСКА М - Реал Мадрид, Наполи - Челси
22 февраля: Марсель - Интер, Базель - Бавария
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В 1/16 Лиги Европы сыграли
Рубин - Олимпиакос 0:1
Брага - Бешикташ 0:2
Остальные команды сыграют первый матч 16 февраля:
Локомотив М - Атлетик
Легия - Спортинг
Зальцбург - Металлист
Виктория Плзень - Шальке 04
Лацио - Атлетико
Аякс - Манчестер Юнайтед
АЗ - Андерлехт
Трабзонспор - ПСВ Эйндховен
Порту - Манчестер Сити
Удинезе - ПАОК
Стяуа - Твенте
Ганновер - Брюгге
Висла (Краков) - Стандард
Сток Сити - Валенсия