Результаты матчей европейских футбольных кубков

Послезавтра смотрим Металлист

Завершились сегодняшние матчи европейских кубков



В 1/8 Лиги чемпионов сыграли



Лион - АПОЭЛ 1:0



Байер - Барселона 1:3



Ответные матчи этих команд назначены на 7 марта



Завтра играют: Зенит - Бенфика, Милан - Арсенал



21 февраля: ЦСКА М - Реал Мадрид, Наполи - Челси



22 февраля: Марсель - Интер, Базель - Бавария



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В 1/16 Лиги Европы сыграли



Рубин - Олимпиакос 0:1



Брага - Бешикташ 0:2



Остальные команды сыграют первый матч 16 февраля:



Локомотив М - Атлетик



Легия - Спортинг



Зальцбург - Металлист



Виктория Плзень - Шальке 04



Лацио - Атлетико



Аякс - Манчестер Юнайтед



АЗ - Андерлехт



Трабзонспор - ПСВ Эйндховен



Порту - Манчестер Сити



Удинезе - ПАОК



Стяуа - Твенте



Ганновер - Брюгге



Висла (Краков) - Стандард



Сток Сити - Валенсия

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