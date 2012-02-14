Результаты матчей европейских футбольных кубков

23:35, 14 февраля 2012
Спорт
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Послезавтра смотрим Металлист

Завершились сегодняшние матчи европейских кубков

В 1/8 Лиги чемпионов сыграли
 
Лион - АПОЭЛ 1:0

Байер - Барселона 1:3

Ответные матчи этих команд назначены на 7 марта

Завтра играют: Зенит - Бенфика, Милан - Арсенал

21 февраля: ЦСКА М - Реал Мадрид, Наполи - Челси

22 февраля: Марсель - Интер, Базель - Бавария

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В 1/16 Лиги Европы сыграли

Рубин -  Олимпиакос 0:1

Брага - Бешикташ 0:2

Остальные команды сыграют первый матч 16 февраля:

Локомотив М - Атлетик

Легия - Спортинг

Зальцбург - Металлист

Виктория Плзень - Шальке 04

Лацио - Атлетико

Аякс - Манчестер Юнайтед

АЗ - Андерлехт

Трабзонспор - ПСВ Эйндховен

Порту - Манчестер Сити

Удинезе - ПАОК

Стяуа - Твенте

Ганновер - Брюгге

Висла (Краков) - Стандард

Сток Сити - Валенсия

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