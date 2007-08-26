Фестиваль звезд спорта предлагает всем руководителям областных государственных администраций поддержать традицию Черкасской области в деле проведения таких фестивалей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам в Черкассах инициатор спортивных игр, заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что этот праздник задумывалось с целью привлечь внимание граждан, в первую очередь молодежи, к украинскому спорту и здоровому образу жизни.

По словам Н.ТОМЕНКО, этот фестиваль направлен на возрождение в сельской местности увлечения спортом. “В последние годы физическая культура и спорт фактически оставили территорию села”, - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, в Черкасской области в эти дни происходит уже второй Фестиваль звезд спорта, где такие выдающиеся спортсмены, как олимпийский чемпион по вольной борьбе Эльбрус ТАДЕЕВ, олимпийский чемпион по баскетболу Александр ВОЛКОВ, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вячеслав ОЛИЙНИК, чемпионка мира по художественной гимнастике Елина ХОЗЛУ, чемпион мира по шахматам Руслан ПОНОМАРЁВ и другие, делятся опытом со школьниками, молодежью, прививая им любовь к спорту.

М.ТОМЕНКО подчеркнул, что эти чемпионы готовы приехать и в другие регионы Украины.

Также сегодня в ходе спортивных игр оргкомитет Фестиваля наградил десятерых лучших сельских учителей физкультуры ценными подарками, “чтобы таким образом дать сигнал, что мы не забываем о сельском спорте”.