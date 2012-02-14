В Польше уволили ответственного за строительство Национального стадиона

Министр спорта Польши Йоанна МУХА уволили с должности Рафала КАПЛЕРА - руководителя государственной компании Narodowe Centrum sportu (NCS), ответственной за сооружение к Евро-2012 Национального стадиона в Варшаве.

Об этом идет речь в заявлении министра, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщается, Р.КАПЛЕР уволен по собственному желанию.

"Я осознаю, что (Р.КАПЛЕР – УНИАН) атакован средствами массовой информации, сегодня его представляют в негативном свете. Надеюсь, что со временем оценка работы Р.КАПЛЕРА будет переосмыслена и изменена", - написала Й.МУХА в заявлении.

Р.КАПЛЕР, который руководил NCS с 2008 года, подал в отставку в понедельник, 13 февраля, на фоне критики из-за отмены ранее запланированного на 11 февраля первого футбольного матча на Национальном стадионе.

"Я убежден, что этот прекрасный объект имеет потенциал, чтобы в будущем не только стать центром развлечения и культуры, которого не хватало в Варшаве, но также быть самостоятельным, прибыльным проектом", - написал Р.КАПЛЕР в специальном заявлении, подчеркнув, что объект уже имеет все необходимые согласования для ведения деятельности.

Р.КАПЛЕР поблагодарил всех, кто работал с ним, отметив, что стадион удалось построить в рекордно короткие сроки - 32 месяца - и на 100 миллионов долларов дешевле, чем планировалось сначала.

По неофициальным данным польских медиа, Й.МУХА вынудила Р.КАПЛЕРА подать в отставку, угрожая, в противном случае, принудительным увольнением. В частности, якобы министра рассердило то, что руководитель NCS до последнего убеждал, что первый футбольный матч может все-таки состояться.

Официально Й.МУХА и Р.КАПЛЕР опровергли эти сообщения.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года компания Esktraklasa, которая организовала первый футбольный матч на Национальном стадионе, отменила его, объяснив свое решение "инфраструктурными недостатками" арены.

NCS, которая является оператором объекта, заявила, что стадион, на самом деле, готов для проведения матча, а полиция могла не дать своего согласия на его проведение из-за того, что переживает за возможные столкновения между болельщиками варшавской "Легии" и краковской "Вислы".

Торжественно открытый в конце января этого года Национальный стадион в Варшаве является самой большой и самой дорогой футбольной ареной в Польше. Он может вместить 48 тысяч зрителей. Строительство стадиона стоило около 500 миллионов долларов (без НДС).