Результаты 4-го тура английской Премьер-лиги
21:19, 25 августа 2007Спорт
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Челси - лидер, Воронин - бомбардир
Завершились 8 матчей 4-го тура английской Премьер-лиги
Сандерленд - Ливерпуль 0:2 (второй гол на 86-й минуте - Воронин)
Астон Вилла - Фулхэм 2:1
Вандерерс - Ридинг 3:0
Челси - Портсмут 1:0
Вест Хэм - Уиган 1:1
Арсенал - Манчестер Сити 1:0
Дерби - Бирмингем 1:2
Эвертон - Блекберн 1:1
Челси, благодаря первой неудаче Сити, вышел на первую строчку, и хотя до завершения тура остались завтрашние матчи Миддлсбро - Ньюкасл, МЮ - Тотенхэм (завтра), обогнать его в этом туре уже никто не сможет.
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