Результаты 4-го тура английской Премьер-лиги

Завершились 8 матчей 4-го тура английской Премьер-лиги

Сандерленд - Ливерпуль 0:2 (второй гол на 86-й минуте - Воронин)

Астон Вилла - Фулхэм 2:1

Вандерерс - Ридинг 3:0

Челси - Портсмут 1:0

Вест Хэм - Уиган 1:1

Арсенал - Манчестер Сити 1:0

Дерби - Бирмингем 1:2

Эвертон - Блекберн 1:1

Челси, благодаря первой неудаче Сити, вышел на первую строчку, и хотя до завершения тура остались завтрашние матчи Миддлсбро - Ньюкасл, МЮ - Тотенхэм (завтра), обогнать его в этом туре уже никто не сможет.