Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние четыре матча 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Кривбасс - Динамо 0:1 (Бангура 56)

Карпаты - Нефтяник 1:1 (Батиста 56 - Олейник 72)

Шахтер - Таврия 2:0 (Лукарелли 24, 40)

Металлург (З) - Заря 3:0 (Лазарович 60, Силюк 39, 60)

С учётом вчерашней ничьи 1:1 в матче ФК Харьков - Металлург (Д) в турнирной таблице сейчас положение таково: Шахтёр с 19 очками вышел на первое место, Днепр с игрой в запасе - на втором, Металлург (З) - с 13-ю на третьем. Динамо (12 очков) встало между лидерами и "середняками". По 10 очков у Металлиста и Таврии, по 9 - у Харькова и Металлурга (Д), 8 - Черноморец, по 7 - Арсенал, Заря, Закарпатье, Ворскла. Замыкают таблицу Карпаты (5 очков), Кривбасс (4) и открывший счет голам и очкам Нефтяник (1 очко).

Завтра Черноморец и Ворскла, Арсенал и Металлист, Днепр и Закарпатье в играх, соответственно, между собой попытаются изменить положение в свою пользу.