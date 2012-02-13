Судьбу Кубка Африки по футболу решили 18 пенальти

Сборная Замбии по футболу стала обладателем Кубка африканских наций, обыграв в финальном матче в серии пенальти команду Кот-д'Ивуара, сообщает AFP.

Основное и дополнительное время матча закончились без забитых голов. На 70-й минуте игры капитан Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

В серии послематчевых пенальти для определения победителя командам пришлось выполнить в общей сложности 18 одиннадцатиметровых ударов. Футболисты Замбии реализовали восемь из девяти своих попыток, а их соперники - семь.

Сборная Замбии выиграла Кубок африканских наций впервые в своей истории. Ранее эта команда дважды (в 1974 и 1994 годах) выходила в финал соревнования и проигрывала его. Рекордсменом по победам в Кубке Африки за всю историю его проведения является Египет с семью победами, напоминает Лента.ру.