Киевские динамовцы обыграли Спартак

В воскресенье, 12 февраля, киевское Динамо в товарищеском матче переиграло московский Спартак со счетом 2:0.

Первый тайм прошел при заметном преимуществе команды Семина. В составе киевлян особенно выделялся форвард Браун Идейе, но нигерийцу не хватало самую малость, чтобы огорчить вратаря Спартак. То, что не удалось сделать Идейе, сделал спартаковец Пареха, который на 27-й минуте срезал мяч в сетку своих ворот после прострела от новичка Динамо Адмира Мехмеди.

Во втором тайме Идейе продолжил транжирить моменты, но и Спартак заиграл более активно на половине поля Динамо. В частности, Дзюба не сумел переиграть Шовковского в ближнем бою, а Веллитону, наносившему удар с острого угла, не хватило точности.

Однако последнее слово все же осталось за Динамо: на 89 минуте Дуду с левого фланга отдал мяч на Гармаша, который, выждав паузу, нашел на линии вратарской свободного Корреа, а бразильцу не составило труда переиграть голкипера Спартака.

Таким образом, Динамо под руководством Юрия Семина четвертый раз победило Спартак - дважды в квалификации Лиги Чемпионов (по 4:1) и один раз на Кубке Первого канала (3:0).

Корреспондент