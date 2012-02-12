Начинается продажа билетов на первый матч Динамо на НСК «Олимпийский»

В субботу, 11 февраля, начинается продажа билетов на первый матч "Динамо" на обновленном НСК "Олимпийский", который ознаменует возвращение клуба на эту арену, сообщает газета «Сегодня».

Билеты на матч 21-го тура "Динамо" (Киев) – "Арсенал" (Киев) можно приобрести в кассах "Дворца спорта" (Спортивная пл., 1), в кассах стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского (ул. Грушевского, 3), а также на сайте ticketing.nsc-olimpiyskiy.com.ua (с 13 февраля 2012г.). Обмен электронных билетов будет происходить в кассах "Дворца спорта" и в кассах стадиона "Динамо".

Матч "Динамо" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 4 марта, начало - в 17:30.

График работы касс "Дворца спорта" и стадиона "Динамо": с 10:00 до 18:00;

На матч будут продаваться билеты следующих категорий:

- Паблик-сегмент: секторы B, C, D (верхний и нижний ярусы), сектор А (только верхний ярус).

Стоимость билетов – от 10,00 до 60,00 грн.

- Бизнес-сегмент: сектор А (только нижний ярус) - сидения повышенной комфортности.

Стоимость билетов – 200,00-250,00 грн. В стоимость входит фуршет в лаунж-зонах 1-го и 2-го уровней.

- Места для людей с особыми потребностями: сектор С (нижний ярус).

Билеты можно получить бесплатно, по предъявлению свидетельства об инвалидности 1-й или 2-й группы.