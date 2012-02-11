Харьковский хоккейный клуб посвятил сегодняшнюю игру тренеру Правилову

Харьковская хоккейная юношеская команда «Дружба-78» посвятила сегодняшнюю игру в чемпионате Украины памяти Ивана ПРАВИЛОВА – основателя клуба, его президента и главного тренера, который ушел из жизни в США в конце этой недели.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом матча в харьковском Дворце спорта, юные хоккеисты, а также их родители и тренеры почтили память И.ПРАВИЛОВА минутой молчания.

Воспитанники его школы играли сегодня матч с черными повязками на рукавах.

«Дружба-78» (юноши 1995-1997 г.р.) под руководством тренера Владимира ЕРЁМИНА выиграла сегодняшний матч у харьковской команды СД ЮШОР со счетом 9:1.

Завтра в Харькове состоится следующая игра чемпионата - встречаются эти же команды, но результат этой встречи уже не повлияет на расстановку в турнирной таблице: «Дружба-78» идет на первом месте и за несколько матчей до этого обеспечила себе выход в следующую фазу соревнований (плей-офф).

В.ЕРЁМИН сообщил, что другая команда «Дружбы-78» из младших хоккеистов (1999-2000 г.р., тренер Олег ИГНАТЬЕВ), которая находилась в США и под руководством И.ПРАВИЛОВА проходила подготовку к участию в чемпионате мира среди детских клубных команд, уже прибыла в канадский Квебек для участия в соревнованиях, которые начались 9 февраля. После этого команда возвращается в Украину для участия в регулярном национальном чемпионате.

Как сообщал УНИАН, И.ПРАВИЛОВ покончил жил самоубийством (ориентировочно 10 февраля) в одной из федеральных тюрем США после того, как за несколько дней до этого состоялось предварительное судебное заседание, на котором прозвучало обвинение. Согласно сообщениям американских СМИ, 20 января И.ПРАВИЛОВ был арестован по подозрению в том, что он совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего подростка.