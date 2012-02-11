Сборной Польши обещают премию в 0,5 млн. евро

Национальная сборная Польши получит премию в сумме около 0,5 млн. евро, если выйдет в четвертьфинал, победив в групповой фазе матчей Евро-2012.

Об этом польской газете Przegląd Sportowy сообщил председатель Польской национальной футбольной федерации Гжегож ЛЯТО.

"Мы получим от УЕФА премию и хотим этими деньгами поделиться с футболистами, потому что это всегда для них дополнительная мотивация. Так делают все страны, хотя каждая делит по своему", - сказал он.

Г.ЛЯТО отметил, что федерация планирует отдать игрокам половину денег, полученных за результаты на матчах Евро-2012.

Газета отмечает, что УЕФА каждую победу оценивает в 1 млн. евро, а ничью - в полмиллиона евро.

Г.ЛЯТО не уточнил, сколько игроки могут получить за выход в полуфинал и финал, но газета пишет, что премия УЕФА за победу в Еврочемпионате составляет 7,5 млн. евро.