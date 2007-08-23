Матерацци не сыграет против сборной Украины
17:18, 23 августа 2007Спорт
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Разрыв вены на бедре будет залечен к концу года
|Марко Матерацци
Матерацци получил разрыв вены на бедре, и теперь вернется в строй только к Новому году, сообщает официальный сайт УЕФА. Инцидент произошел в конце первого тайма матча, когда защитник был унесен с поля в раздевалку.
"Точный диагноз мы поставим в ближайшие часы, но уже ясно, что Марко нужно несколько недель отдохнуть от футбола. Я надеюсь, что он сможет вернуться в строй к Рождеству", - сказал врач итальянской сборной Андреа Ферретти.
Таким образом, Матерацци пропустит важнейшие матчи отборочного турнира Евро-2008 против команд Франции (9 сентября) и Украины (13 сентября). Кроме того, он не поможет "Интеру" в групповом турнире Лиги чемпионов, который пройдет с 18 сентября по 12 декабря.
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