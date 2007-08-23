Матерацци не сыграет против сборной Украины

Центральный защитник сборной Италии и миланского "Интера" Марко Матерацци получил серьезную травму во время товарищеского матча национальной команды со сборной Венгрии, который закончился поражением чемпионов мира со счетом 1:3.

Матерацци получил разрыв вены на бедре, и теперь вернется в строй только к Новому году, сообщает официальный сайт УЕФА. Инцидент произошел в конце первого тайма матча, когда защитник был унесен с поля в раздевалку.

"Точный диагноз мы поставим в ближайшие часы, но уже ясно, что Марко нужно несколько недель отдохнуть от футбола. Я надеюсь, что он сможет вернуться в строй к Рождеству", - сказал врач итальянской сборной Андреа Ферретти.

Таким образом, Матерацци пропустит важнейшие матчи отборочного турнира Евро-2008 против команд Франции (9 сентября) и Украины (13 сентября). Кроме того, он не поможет "Интеру" в групповом турнире Лиги чемпионов, который пройдет с 18 сентября по 12 декабря.

Лента.ру