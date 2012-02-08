«Динамо» продает свою аргентинскую «драгоценность»

Полузащитник киевского "Динамо" аргентинец Факундо Бертольо близок к уходу из украинского клуба.

В четверг, 9 февраля, Бертольо, который получил в Аргентине прозвище "Драгоценность", улетает в Бразилию, где на следующий день должен подписать контракт с "Гремио". По информации бразильских СМИ, футболист уже имеет билет на рейс из Испании в Порту-Алегри. Игрок подпишет с бразильцами полноценный контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера пока не сообщается.

ТСН отмечает, что портал transfermarkt.de оценивает 21-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро. Напомним, Бертольо перешел в "Динамо" в мае 2010 года за 4 миллиона евро. Однако проявить себя не сумел. В сезоне 2010/2011 футболист появился на поле в основном составе лишь 6 раз. А в текущем сезоне играл за молодежный состав.