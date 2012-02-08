Сборная Украины по футзалу попала в железнодорожную аварию

Поезд, на котором сборная Украины по футзалу добиралась из Сплита в хорватскую столицу Загреб, во вторник сошел с рельсов и остановился в десяти метрах от крутого обрыва, сообщает газета "Сегодня".

"Рельсы тут засыпаны снегом. И на повороте поезд занесло. Метров сорок поезд пропер по щебенке. Еще бы чуть-чуть и упал бы в обрыв. Но, слава Богу, обошлось. Махина остановилась в десяти метрах от обрыва, которые тут очень крутые и глубокие - метров сто с лишним. Мы ехали в первом вагоне, сразу за кабиной машиниста. Все произошло очень быстро, вагон прилично потрясло, но, к счастью, он не перевернулся - только наклонился. Обошлось без травм", - рассказал тренер сборной Геннадий Лисенчук.

По его словам, из Загреба за пассажирами приехал другой поезд.

В понедельник в Сплите украинские футзалисты в четвертьфинале чемпионата Европы играли с хорватами, проиграв по пенальти.