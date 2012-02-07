Блохин вошел в список лучших тренеров 21 века

Олег Блохин вошел в рейтинг лучших тренеров мира XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Блохин оказался на 52 месте (24 балл). Это лучший результат среди воспитанников советской футбольной школы.

Отметим также, что тренеры "Шахтера" и "Днепра", соответственно, Мирча Луческу и Хуанде Рамос, делят 34 ступеньку (по 36 баллов).

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