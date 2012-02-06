13 из 16 сборных избрали Польшу местом базирования на Евро-2012

13 из 16 национальных сборных - участников финальной части Евро-2012, который проводят украинцы с поляками, выбрали местом своего пребывания на время еврочемпионата Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве официально объявил представитель компании Euro 2012 Polska Томаш ШУЛЬЦ.

По его данным, наибольшее число сборных - 4 команды - разместятся в столичном Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве и ее окрестностях.

В польской столице будет базироваться сборная россиян, которая остановится в отеле Bristol у самого Дворца Президента Польши, и сборная Польши, которая будет жить в отеле Hyаtt возле Посольства Российской Федерации в Варшаве.

В столичной области будут жить команды Греции и Хорватии, которые остановятся в отелях в городах Легионово, в 20 км от польской столицы, и Варка - за около 50 км.

Т.ШУЛЬЦ сообщил, что команда Германии жить в Гданьске, Ирландии - в Сопоте, Испании - в Гневино, Дании - в Колобжеге.

В популярном польском туристическом городе, который не является официальным организатором Евро-2012, Кракове, остановятся сборные Англии и Голландии. В его окрестностях в городке Величка будет жить сборная Италии.

Сборная Чехии будет жить во Вроцлаве на юге Польши, а Португалии - в Опаленицы, находящийся в 40 километрах от Познани.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года польские СМИ со ссылкой на неофициальные данные сообщали, что в Украине остановятся лишь две иностранные сборные из 16 участников еврочемпионата: Франции и Швеции.

По данным польских СМИ, дороже всех за сутки пребывания в Польше заплатит португальская сборная - более 30 тыс. евро, а меньше всех сборная Испании - менее 5 тыс. евро.