На Евро-2012 фанов обещают развлекать с 6-и утра

Во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года в принимающих городах гостей будут развлекать с 6 часа утра, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Как отмечается, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что в феврале принимающие города на специальном совещании планируют утвердить развлекательную программу на время турнира – с 25 мая по 2 июля.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, детализирована культурная программа, продолжительностью с 6.00 до 1.00, которая будет содержать перечень фестивалей и концертов, массовых мероприятий не только в фан-зоне, но и на лучших площадках городов-хозяев.

«Программа разрабатывается в четырех форматах. Во-первых, особый развлекательный контент, предусмотренный в день матча в принимающем городе. Другое дело, когда в городе нет матчей, но матч – в другом украинском городе. Третий формат – матч в другой стране. Четвертый формат – день без матча. Все эти дни будут иметь разное наполнение. В феврале мы утвердим детализированный план для каждого города», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.