Федерация футбола начала борьбу с иностранными игроками и скупкой команд

Федерация футбола Украины предложила сократить число иностранных игроков в матчах национального чемпионата. В соответствии с рекомендацией исполнительного совета федерации, начиная с сезона-2007/08, на поле в составе одного клуба смогут одновременно присутствовать не более семи игроков из-за рубежа.

В настоящее время лимит на легионеров разрешает задействовать восемь иностранцев, но в будущем их число планируется сократить до пяти. Новые правила в первую очередь негативно скажутся на лидерах украинского футбола, киевском "Динамо" и "Шахтере", которые активно приглашают зарубежных игроков.

Последним громким приобретением стал переход бразильца Карлоса Корреа в киевское "Динамо" - у себя на родине полузащитник выступал за "Коринтианс".

Еще одно принятое федерацией решение запрещает одному лицу или компании владеть двумя (или более) клубами. Этот запрет был введен для того, чтобы привести футбольное законодательство Украины в соответствие с нормами УЕФА.

Лента.ру