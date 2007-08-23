Украинские и польские депутаты сыграют футбольный матч

В сентябре между командами украинских и польских депутатов состоится футбольный матч с целью популяризации “Евро-2012”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Гражданской платформы из Кракова Иренеуш РАСЬ - инициатор проекта.

По его словам, сборная команда Сейма Польши поедет в Киев на два дня. Матч состоится 8 сентября.

В польскую делегацию войдут 16 депутатов, которые будут представлять крупнейшие партии Сейма. Среди них: Яцек КУРСКИ, Радослав ПАРДА, Януш ВУЙЦИК, Войцех ОЛЕЙНИЧАК и Марек САВИЦКИЙ.

Как отметил И.РАСЬ, организация ”Евро-2012” должна быть вне политики.

Реванш сентябрьского матча запланирован на весну 2008 года на стадионе “Висла”.

И.РАСЬ также сообщил, что 4 и 5 сентября в Киеве состоится встреча организаторов “Евро-2012” из Польши и Украины с делегацией УЕФА.

По его словам, организаторы будут убеждать УЕФА увеличить количество городов, в которых будут разыграны матчи “Евро-2012”.

«В Украине в такой ситуации, как польские Краков и Хожув, находятся Одесса и Харьков. Лучше иметь шесть готовых стадионов, чем четыре», - сказал депутат.

По мнению И.РАСЯ, Краков и Познань будут быстрее всего подготовлены к чемпионату Европы. Депутат обратил внимание на то, что на стадионе “Висла” (Краков) уже созданы две трибуны, а гостиничная база и транспортная инфраструктура лучше развиты, чем в других городах. «Краков – это наиболее интересное предложение из маркетинговых позиций», - отметил И.РАСЬ.