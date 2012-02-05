В Бережанском районе Тернопольской области начались двухдневные соревнования по туризму «Снегоход». Как рассказал корреспонденту УНИАН председатель оргкомитета соревнований Олег БИЛЫК, проводится мероприятие с целью привлечь молодежь к активному отдыху.

«Также мы рассчитываем, что благодаря соревнованиям участники разовьют свои туристические навыки, а также получат возможность непосредственно ознакомиться с местными историческими памятниками», – отметил О.БИЛЫК.

По его данным, соревнования будут проходить в пяти зачетах: четырех однодневных и одном двухдневном. После завершения последнего завтра состоится награждение победителей.

Во время испытаний участникам предстоит проявить умение ориентироваться на открытой местности и преодолевать заснеженные просторы.

«Мы обещаем много драйва, блуждание по лесным чащам и посещение интересных исторических памятников», – говорит О.БИЛЫК.

Организаторами соревнований выступили организация «Пласт», клуб активного отдыха «Файні Мандри» и Тернопольская областная федерация спортивного туризма.