Обнародован рейтинг ФИФА за август

ФИФА опубликовала на своём сайте августовский рейтинг футбольных сборных.

Первые пять мест занимают по порядку, соответственно, сборные Бразилии, Аргентины, Италии, Франции и Германии, как было и в рейтинге прошлого месяца.

Сборная Украины поднялась на две позиции и теперь располагается на 15-м месте.

(очки, +/- место, +/- очки)

1. Бразилия - 1508 (0, 8)

2. Аргентина - 1491 (0, 15)

3. Италия - 1430 (0, 62)

4. Франция - 1380 (0, 23)

5. Германия - 1337 (0, 26)

6. Хорватия - 1223 (+1, 31)

7. Голландия - 1211 (-1, 16)

8. Испания - 1165 (+1, 21)

9. Чехия - 1158 (+2, 41)

10. Португалия - 1157 (-2, 11)

11. Мексика - 1099 (-1, -43)

12. Англия - 1091 (0, -6)

13. Румыния - 1090 (0, 22)

14. Греция - 1034 (+2, 56)

15. Украина - 1002 (+2, 29)

16. Камерун - 1001 (-1, 22)

17. США - 985 (-3, -51)

18. Сербия - 965 (-1, -8)

19. Швеция - 950 (+1, 32)

20. Польша - 941 (+1, 29)

21. Уругвай - 923 (-2, -26)

22. Турция - 915 (2, 39)

23. Шотландия - 913 (-1, 18)

24. Россия - 909 (-1, 30)

25. Босния и Герцеговина - 905 (2, 58)

26. Нигерия 904 (-1, 37)

27. Северная Ирландия 886 (1, 48)

28. Кот д`Ивуар 863 (3, 42)

29. Болгария 856 (1, 24)

30. Дания 850 (-4, -6)

31. Парагвай 843 (-2, 9)

32. Колумбия 843 (1, 25)

33. Израиль 812 (0, 24)

34. Марокко 791 (0, 11)

35. Норвегия 768 (0, 31)

36. Тунис 739 (4, 40)

37. Ирландия 737 (2, 30)

38. Финляндия 732 (3, 36)

39. Словакия 728 (-1, 18)

40. Египет 726 (2, 39)

41. Япония 724 (-5, 2)

42. Гвинея 703 (1, 20)

43. Гана 693 (-6, -28)

44. Иран 692 (2, 39)

45. Швейцария 668 (0, 1)

46. Сенегал 659 (-2, -11)

47. Чили 652 (0, 10)

48. Мали 634 (0, 30)

49. Австралия 627 (0, 33)

50. Южная Корея 613 (8, 102)