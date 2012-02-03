Сборная по тхеквондо получила две лицензии на Олимпиаду

Сборная Украины по тхеквондо получила две лицензии на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, завоевать две олимпийские лицензии украинцам удалось по результатам Европейского лицензионного турнира по тхеквондо ВТФ, который проходил в Казани (Россия).

Обладателями двух олимпийских путевок стали харьковчане Марина КОНЕВА и Григорий ГУСАРОВ.

Как отметили в Госслужбе, для получения олимпийской лицензии надо было попасть в призовую тройку. В итоге Г.ГУСАРОВ стал бронзовым призером турнира, а М.КОНЕВА выиграла соревнования и стала победительницей турнира.