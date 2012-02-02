Украинские биатлонистки завоевали золотые медали чемпионата Европы

В словацком Осрбли завершился чемпионат Европы по биатлону. Наша женская команда стала чемпионкой Европы в эстафете. А в целом наши спортсмены заняли второе общекомандное место.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

Чемпионками Европы стали: Юлия ДЖИМА, Валя и Вита СЕМЕРЕНКО и Елена ПИДГРУШНАЯ, которая стала трехкратной чемпионкой Европы-2012.

В итоге преимущество нашей команды над россиянками, которые стали вторыми, превысило 1 минуту и 18 секунд. Третье место и бронзовые медали достались сборной Германии.

Председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН поздравил спортсменок и всю сборную команду биатлонистов с прекрасным выступлением: в общем зачете Украина, получив четыре золоте, шесть серебряных и одну бронзовую награды, уступила лишь России (5-4-4).