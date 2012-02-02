Сурок Тимко попробует спрогнозировать победителя Евро-2012

Сегодня слободской народный синоптик – сурок Тимко II попробует спрогнозировать команду-победителя Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, очевидцами действа станет многочисленная группа журналистов, которые утром выехали в поселок Гайдары Змиевского района, где на биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина зимуют сурки.

Как напомнила журналистам руководитель Харьковского пресс-клуба Людмила ДОЛЯ, по древнейшей украинской традиции, сурка будят каждую зиму 2 февраля, чтобы он спрогнозировал начало весны – для хлеборобов это было чрезвычайно важно. Особенно такая традиция прижилась в степной части Слобожанщины, в частности в Харьковской области, а также в Луганской области – местах наибольшей популяции сурков в Украине. В давние времена украинцы отмечали праздник встречи ранней весны (провесны), а для прогнозов погоды на перспективу использовали разных зверей, которые впадали в зимнюю спячку, в том числе и сурков. Такая традиция в старину существовала и в других странах Европы, в частности в Германии, откуда она перешла в Америку. 2 февраля в Пенсильвании сурок Фил также будет делать свой прогноз.

«На Харьковщине же Тимко II, кроме погоды, попробует спрогнозировать, кто станет победителем Евро-2012», - сказала Л.ДОЛЯ.

Она не стала раскрывать всех подробностей действа, а лишь отметила, что зверей выпустят на «футбольное поле», и там они продемонстрируют свое «таланты предвиденья».